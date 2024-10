Die Unsicherheit vor den anstehenden US-Wahlen und wieder höhere Renditen am Anleihemarkt haben den New Yorker Aktienmarkt erneut belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Mittwoch im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 42.749,18 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,45 Prozent auf 5.824,72 Punkte nach. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,79 Prozent auf 20.222,03 Punkte nach unten.