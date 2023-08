Die US-Börsen haben sich am Montag weiter von ihrem jüngsten Rückschlag erholt. Dank positiver Nachrichten aus China legte der Leitindex Dow Jones Industrial in der ersten Handelsstunde um 0,72 Prozent auf 34 593,94 Punkte zu. Am Freitag war er im Handelsverlauf auf den tiefsten Stand seit gut sechs Wochen abgerutscht. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 4434,05 Punkte hoch. An der Technologiebörse Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 0,63 Prozent auf 15 036,50 Punkte.

28.08.2023 16:32