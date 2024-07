Die Anteilscheine von Goldman Sachs setzten am Montag nach Geschäftszahlen ihre Rekordjagd fort. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 1,6 Prozent. Die Investmentbank verdiente im zweiten Quartal dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten mehr als erwartet. Doch an die starken Ergebnisse aus dem ersten Jahresviertel kam sie vielfach nicht mehr heran.