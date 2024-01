Die US-Börsen haben am Dienstag nach den teils deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Unter den an der Nasdaq-Börse konzentrierten Technologiewerten hatte es am Vortag nach ihrem besonders schwachen Jahresauftakt eine Erholungsrally gegeben, es fanden sich nun aber keine Anschlusskäufer.

09.01.2024 16:00