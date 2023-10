Die Papiere des Schieferöl-Spezialisten Pioneer Natural Resources profitieren mit einem Plus von rund elf Prozent von Übernahmefantasien. Laut einem Bericht des «Wall Street Journal» will sich Exxonmobil das Unternehmen in einem knapp 60 Milliarden Dollar schweren Geschäft einverleiben. Die Papiere des Ölmultis standen mit minus 1,2 Prozent weiter unter Druck.