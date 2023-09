Am Schweizer Aktienmarkt ist die Spannung vor dem anstehenden Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Mittag sichtbar. Der Leitindex SMI bewegt sich kaum von der Stelle. Vielmehr oszilliert er in einer engen Spanne von weniger als 30 Punkten um seinen Vortagesschlusskurs. «Die Ungewissheit über die heutige Zinsentscheidung der EZB ist in den letzten Handelstagen stark angewachsen», sagt ein Händler. «In der vergangenen Handelswoche war eine Sitzung ohne Zinserhöhung noch ausgemachte Sache, und heute sehen die Hälfte der befragten Ökonomen eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte als möglich an.»

14.09.2023 11:30