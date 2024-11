Der Leitindex SMI notiert gegen 11.00 Uhr um 0,62 Prozent höher bei 11'612,68 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,74 Prozent zu auf 1916,24 Zähler und der breit gefasste SPI verzeichnet ein Plus von 0,61 Prozent auf 15'469,12 Zählern. Von den 30 SLI-Werten stehen 25 im Plus, fünf liegen im Minus.