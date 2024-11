Die Schweizer Aktienbörse steht am Freitag im frühen Handel unter Druck. Negative Vorgaben aus den USA und gedämpfte Zinssenkungserwartungen haben laut Händlern Gewinnmitnahmen auf breiter Front ausgelöst. Nach den starken Gewinnen seit dem Wahlsieg von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten sei der Party an der Wall Street nun die Luft ausgegangen, heisst es. Und diese Abgaben setzten sich nun auch in Europa fort. Zudem sorgen weiterhin die von Trump in Aussicht gestellten Weichenstellungen für Verunsicherung an den Märkten.