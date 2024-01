Zudem stimmten auch die schwachen Vorgaben der US-Techwerte die Marktteilnehmer ein wenig vorsichtig. Die am Dienstagabend nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiekonzerne Microsoft, AMD und Alphabet kamen bei den Anlegern nämlich nicht gut an. Angesichts der hohen Bewertungen vor allem in dem Sektor könnten diese Berichte nun Anlass für Gewinnmitnahmen bieten, wird befürchtet.