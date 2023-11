Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Sollten die Anschlusskäufe einsetzen und diese anhalten, könnte dem SMI eine klar positive Wochenbilanz bevorstehen. Mangels Impulsen könnte das Geschäft allerdings in ruhigen Bahnen verlaufen, heisst es am Markt. Zuletzt war die Stimmung wieder etwas gemischter. Denn einerseits hat die Freude auf ein Weihnachtsrally nach enttäuschenden US-Unternehmensergebnissen einen Dämpfer erhalten. Anderseits aber untermauerten schwache US-Konjunkturdaten die Hoffnung auf ein Ende des Zinszyklus in den USA. «Die Daten zeigen, der US-Wirtschaft könnte eine weiche Landung gelingen», sagt ein Händler.

17.11.2023 09:30