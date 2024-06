Somit geht der Blick der Börse bereits in Richtung Wochenende, an dem die erste Wahlrunde in Frankreich stattfindet. Zudem begegnen sich in den USA in der Nacht auf Freitag Trump und Biden zum ersten Mal in dieser Kampagne in einer TV-Debatte. Hierzulande könnte der Bundesrat möglicherweise am heutigen Mittwoch in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Nachfolge für den scheidenden SNB-Präsidenten Thomas Jordan bekanntgeben. In der Pole Position steht Vizepräsident Martin Schlegel.