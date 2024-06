Für eine gewisse Zurückhaltung sorgten auch die am Freitag erwarteten US-Inflationsdaten für den Monat Mai: Der PCE-Preisindex - das bevorzugte Inflationsmass der Federal Reserve. Diese könnten noch erhebliche Volatilität an den Märken auslösen, heisst es weiter. Zudem findet in der Nacht auf Morgen das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden statt. Dagegen scheinen die Gewinnmitnahmen in den Aktien des USA-Technologieriesen Micron die hiesigen Branchennachbarn kaum zu kümmern.