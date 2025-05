Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Nach vier Gewinntagen in Folge nahmen sich Anleger eine Auszeit. Schwächere US-Vorgaben bremsten ebenfalls, denn an der Wall Street fehlte die Dynamik. Die Abstufung des Kreditratings war am Montag zwar recht schnell verdaut, Anleger brauchten aber wohl doch etwas Zeit für die Einordnung und hielten sich zurück.