Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit leicht höheren Kursen in die Sitzung gestartet. Mit viel Schwung wird das Schlussquartal allerdings nicht in Angriff genommen, da derzeit richtungsgebende Impulse eher Mangelware sind. Nach der starken Vorwoche und der bescheidenen Korrektur vom Montag steht beim SMI nach Abschluss des dritten Quartals ein Plus von gut 9 Prozent zu Buche. Für das vierte Quartal sieht etwa Belvédère Asset Management in einem Kommentar die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen einer sich abschwächenden Wirtschaft und Notenbanken, die mit Zinssenkungen dagegen halten. Daraus könnte eine volatile Seitwärtsentwicklung als Zwischenhalt vor einem möglichen Jahresendrally resultieren.