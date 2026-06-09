Die Stimmung wird nach wie vor von den Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt. Zwar haben Iran und Israel nach der Eskalation zu Wochenbeginn ihre gegenseitigen Angriffe vorerst eingestellt, die Lage gilt jedoch weiterhin als fragil. Die jüngsten Spannungen hatten Befürchtungen geweckt, die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um eine Beendigung des Konflikts könnten ins Stocken geraten.