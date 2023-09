Möglicherweise ergebe sich aber trotzdem noch ein guter Monatsstart. Sollten nämlich die US-Job-Daten nicht zu stark ausfallen, dürften die Hoffnungen auf eine Zinspause im September wieder stärker aufleben. «Dann könnte sich das Sprichwort 'Sell in May and go away, but remember to come back in September' durchaus bewahrheiten», sagt ein Händler. Wer Anfang Mai, als der SMI auf Jahreshoch stand, verkauft und seitdem zugewartet habe, könnte durchaus einen guten Schnitt machen, so der Händler weiter.