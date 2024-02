Mit einem freundlichen Auftakt knüpft die Schweizer Börse am Donnerstag an ihre Vortagesgewinne an. Damit ist sie auch auf Wochensicht auf gutem Weg zu einer positiven Bilanz. Der kleine Rücksetzer am Dienstag als Reaktion auf die jüngsten US-Inflationszahlen ist damit mehr als vergessen. Händler führen dies auch auf ein anhaltendes «buy the dip»-Momentum zurück. Auch aus den Reihen der US-Notenbank Fed mahnen Vertreter, nicht bei einzelnen Daten überzureagieren.

15.02.2024 09:32