Die Schweizer Börse knüpft am Dienstag mit etwas beschleunigtem Tempo an den schwächeren Wochenauftakt an. Da die US-Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen blieb, tun sich die Investoren ohne diesen wichtigen Impulsgeber aber etwas schwer mit der Orientierung, heisst es im Handel. Zudem sei die Nachrichtenlage eher ausgedünnt. Dass in den USA Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner in Iowa für sich entschieden hat, war so erwartet worden. Der Wahlkampf dürfte langsam an Fahrt gewinnen und speziell mit Blick auf Trump immer wieder eine gewisse Volatilität in den Markt bringen, heisst es in einem Kommentar.

16.01.2024 09:30