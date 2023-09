Nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am vergangenen Donnerstag steht nun die der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und die der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Mittelpunkt. Die EZB hatte am Donnerstag zwar die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöht, aber zugleich starke Signale gesendet, dass sie tatsächlich am Ende ihrer Zinsanhebungen angelangt sein könnte. Dies hatte den Börsen kräftig Auftrieb gegeben. Während vom Fed nach der letzten Zinserhöhung im Juli um 25 Basispunkte eine Zinspause erwartet wird, tippen die Analysten bei der SNB auf einen weiteren letzten Zinsschritt im laufenden Zyklus.