Mit einem Kurssprung von 4,8 Prozent reagieren Investoren klar positiv auf den Paukenschlag des Baustoffspezialisten Holcim, der sein rasant gewachsenes Nordamerikageschäft abspalten und als eigenes Unternehmen an die Börse bringen will. Gleichzeitig hat der Konzern Miljan Gutovic per 1. Mai 2024 zum neuen CEO ernannt. In Expertenkreisen wird der Schritt begrüsst.