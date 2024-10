Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig verändert. Mit einem nach wie vor positiven Vorzeichen knüpft der Leitindex SMI immerhin an die Vortagestendenz an. Am Mittwoch hatte eine späte Erholung ihn wieder über die Marke von 12'100 Punkten geschoben. Händler erwarten allerdings bis zum Nachmittag einen Handel mit angezogener Handbremse, da erst dann die neuesten US-Inflationsdaten publiziert werden.