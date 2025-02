Die Zölle könnten die US-Inflation wieder anheizen, befürchteten die Anleger. Dies hatte auch das am Freitag veröffentlichte Konsumklima in den USA unerwartet eingetrübt. Zusammen mit den starken Arbeitsmarktdaten habe dies die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank gedämpft. Daher erhofften sich die Marktteilnehmer nun Hinweise auf die mögliche US-Geldpolitik von der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am kommenden Mittwoch.