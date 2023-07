Richemont (+0,8%) setzen zu einer moderaten Gegenbewegung an. Nachdem der Luxusgüterkonzern den Markt am Vortag mit seinem Quartalsbericht die Markterwartungen leicht verfehlt hatte, war die Aktie um 10 Prozent eingebrochen. Mehrere Banken haben nun ihr Kursziel für die Aktien nach unten angepasst, allerdings halten sie an ihren Kaufempfehlungen fest. Die Anteile von Konkurrent Swatch (+0,6%) sind ebenfalls fester.