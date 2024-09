So waren im August in den USA weniger Stellen entstanden als erwartet. Dies unterstütze zwar einerseits die Erwartung einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche, gebe aber gleichzeitig Konjunktursorgen neue Nahrung, heisst es in einem Kommentar. Im Vorfeld der anstehenden US-Zinsentscheidung rücken in dieser Woche nun US-Inflationsdaten in den Fokus. Derweil dürfte die EZB an diesem Donnerstag erneut die Zinsen senken, sind sich Marktakteure einig.