Auch von den US-Börsen kommen wenig Impulse, in Asien gaben die Indizes mehrheitlich nach. Im Tagesverlauf stehen nur wenige, zweitrangige Konjunkturdaten an. Leichten Pessimismus verbreiteten Händlern zufolge indes die erneut gesenkten Gewinnaussichten von FedEx. Der US-Logistiker gilt als Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit der USA. Derweil scheine es so, dass der Kapitalverschiebung von US-Aktien hin zu europäischen Titeln langsam etwas die Puste ausgehe.