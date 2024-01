Die Schweizer Börse startet zaghaft und mit leicht höheren Notierungen in die neue Woche. Insgesamt sei der Wochenstart als eher wenig spektakulär einzuschätzen, attestiert denn auch ein Börsianer. In den USA bleiben die Märkte wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen, womit ein wichtiger Impulsgeber wegfällt. Als tendenziell positiv werten Börsianer, dass sich die Spitzen des US-Kongresses auf eine weitere Zwischenfinanzierung des Haushalts geeinigt haben. Mit der Überbrückungsfinanzierung bis März 2024 soll ein am Freitag drohender Regierungsstillstand abgewendet werden.

15.01.2024 09:30