Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse zum Wochenstart an. Grund für die allgemein freundliche Stimmung ist die jüngste Volte im Zollstreit zwischen den USA und Europa. So kündigte US-Präsident Donald Trump an, die von ihm für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU nun um gut einen Monat auf den 9. Juli verschieben zu wollen. Damit schütteln die Märkte den Schreck vom vergangenen Freitag zunächst ab. Den Start von zusätzlichen Einfuhrgebühren in Höhe von 50 Prozent hat Trump nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verschoben.