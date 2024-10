An der Schweizer Börse geben die Kurse am Donnerstag mehrheitlich nach. Bevor am Nachmittag die Europäische Zentralbank ihre neueste Zinsentscheidung kommuniziert, gilt es vor allem hierzulande zum Teil enttäuschende Zahlen der vier Blue Chips Zahlen Nestlé, ABB, Schindler und VAT zu bewerten.