Am Schweizer Aktienmarkt ist zum Auftakt am Montag zunächst keine klare Tendenz zu erkennen. Dass sich der Leitindex SMI dennoch knapp in Gewinnzone vorarbeitet, verdankt er den drei Schwergewichten, die mit ihren Kursgewinnen das Gesamtbild prägen. Insgesamt scheine derzeit ein wenig die Luft raus zu sein, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Investoren stünden wohl eher an der Seitenlinie.

07.08.2023 09:30