Im weiteren Wochenverlauf dürften die hiesigen Märkte vor allem von der Wachstumsdynamik der USA beeinflusst werden. So stehen verschiedene US-Daten diese Woche im Mittelpunkt. «Die Konjunkturentwicklung der grössten Volkswirtschaft wird wohl ein zentraler Faktor sein, der auf die Fed-Zinssitzung Mitte Dezember bedeutenden Einfluss haben wird», so ein Händler. Als leichte Stimmungsbremse werte Händler die weiter strauchelnde Immobilienbranche in China.