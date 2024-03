Die Zurückhaltung zum Wochenstart hierzulande erstaune derweil wenig, hiess es im Handel. Eine zentrale Rolle spiele nach wie vor der weitere geldpolitische Kurs der wichtigsten Notenbanken. Mit dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag steht ein wichtiger Termin an. Marktteilnehmer erwarten, dass die EZB die Leitzinsen unverändert lässt. Gleichzeitig dürften sie sehr genau auf mögliche kleine Änderungen im Statement und in den Prognosen achten, so Händler. Hierzulande gilt es am Vormittag zunächst, die jüngsten Inflationszahlen zu verarbeiten. Die Teuerung ist im Februar weiter gesunken und liegt nun auf dem niedrigsten Stand seit Oktober 2021.