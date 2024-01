Dies habe hierzulande den Weg frei gemacht für Erholung, heisst es am Markt weiter. Allerdings könnte diese im Verlauf noch ein wenig an Schwung verlieren. Erst mit der Veröffentlichung der Quartalsbilanzen grosser US-Banken kurz nach dem Mittag dürfte sich das Geschäft dann aber wieder beleben. Dann werden die Geschäftszahlen von JPMorgan, der Bank of America, der Citigroup und von Wells Fargo erwartet. Dazu kommen Ergebnisse des Asset Managers BlackRock.