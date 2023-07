Derweil gehen Börsianer nach den Entschieden des Fed und der EZB zuvor in dieser Woche davon aus, dass sie mit ihren jeweiligen Zinserhöhungszyklen mehr oder weniger abgeschlossen haben. "Nichtsdestotrotz werden die Anleger im Laufe des Tages nach weiteren Beweisen für eine schwächere Inflation Ausschau halten", kommentiert ein Händler. In Europa und den USA steht eine Vielzahl an Inflations- und Wachstumsdaten an.