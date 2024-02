«Der Kampf gegen die Inflation bleibt lang und zäh», kommentiert ein Händler. Die erste Zinssenkung dürfte also nicht wie erhofft bereits im März geschehen. Viele Investoren hatten dies Zeitpunkt als Wendepunkt in der Zinspolitik auserkoren. Vielmehr dürfte die US-Notenbank womöglich bis Mai, wenn nicht gar bis Juni zuwarten. Zudem sei damit zu rechnen, dass die US-Renditen steigen und Aktien einen Teil ihrer Gewinne im Jahresverlauf wieder abgeben, so ein weiterer Börsianer.