Der Schweizer Aktienmarkt tendiert im frühen Geschäft am Freitag etwas fester. Positive Vorgaben aus dem Ausland und neue Zollhoffnungen sorgten für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Am Mittwoch hatten Sorgen über eine erneute Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und China noch zu einem Kursrücksetzer geführt. Nun aber wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weissen Hauses am kommenden Donnerstag in Südkorea treffen. Dies sorge für einen gewissen Optimismus am Markt. Der US-Präsident hatte ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt.