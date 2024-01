Am Freitag hatten US-Daten für neue Unsicherheit bezüglich des Zinspfads der US-Notenbank gesorgt. Sie hatten die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung wieder etwas gedämpft. So zeigten die Daten einen robusten Arbeitsmarkt und auch eine starke Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor. Darauf, wie übertrieben diese Zinssenkungserwartungen gewesen sind, dürften neue Inflationsdaten Hinweise geben. In der Schweiz stiegen die Preise mit +1,7 Prozent etwas stärker als erwartet. Die Zahlen aus den USA werden am Donnerstag veröffentlicht.