An der Wall Street war es am Mittwoch im Schlusshandel dank Schnäppchenjägern zwar noch zu einer Eindämmung der Verluste gekommen. Doch in Fernost war davon nicht viel zu spüren. In Japan und Hongkong sorgten neue Hiobsbotschaften zur chinesischen Immobilienkrise für Verkaufsdruck. Ausserdem steigen die Ölpreise weiter, und der Haushaltsstreit in den USA hält an. Nun könnte die Ratingagentur Moody's an der Bonitätsschraube drehen, wird befürchtet. Dies könnte den Anstieg der Renditen am US-Anleihemarkt beschleunigen und das zuletzt stärker gewordene Wachstum wieder bremsen, sagt ein Experte.