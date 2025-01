Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Handel kaum verändert. Die Marktteilnehmer verhielten sich vorsichtig vor der Eröffnung der US-Aktienbörsen am Nachmittag und hielten sich daher zurück. Auf die US-Eröffnung wird mit Spannung gewartet, weil am Vortag die Wall Street wegen eines Feiertags geschlossen blieb und die Investoren somit erst heute auf die ersten Entscheide des neuen US-Präsidenten Trump reagieren können.