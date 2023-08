Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch wenig verändert. Negative Vorgaben aus den USA, wo unerwartet starke Detailhandelsumsätze die Zinssorgen frisch anheizten, drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt. Die starke Verfassung der US-Konsumenten habe die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus gedämpft. Die Anleger seien verunsichert und verlören den Glauben, dass bald wieder Zinssenkungen denkbar würden. Aufschluss über die weitere Geldpolitik erhoffen sich die Anleger nun von der am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung. Daher dürften sich die Anleger am Berichtstag wohl auch eher zurückhalten, heisst es weiter.

16.08.2023 09:30