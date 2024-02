Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am späten Freitagvormittag freundlich. Allerdings hat der Markt nach einem festen Start im Verlauf etwas an Schwung verloren. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag hätten die Anleger einen Gang nach unten geschaltet, sagte ein Händler. Die Daten sind wichtig für die US-Notenbank Fed in Bezug auf die weitere Geldpolitik. «Starke Daten können die Zinssenkungserwartungen weiter dämpfen und damit die Aktienkurse tendenziell belasten oder umgekehrt», so der Händler.

02.02.2024 11:34