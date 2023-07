Der SMI konnte am Mittwoch die Marke von 11'000 Punkten wieder zurückerbobern und schloss um 0,51 Prozent im Plus bei 11'019,03 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte 0,85 Prozent auf 1738,28 Punkte zu und der breite SPI 0,57 Prozent auf 14'567,93 Zähler. Im SLI beendeten 25 Titel den Handelstag im Plus und fünf im Minus.