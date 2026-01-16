Eine Seitwärtsbewegung sei das Beste, was dem Markt jetzt passieren könne, hiess es bei CMC Marktets. Denn dann könnten sich sämtliche überhitzte Stimmungs- und technische Indikatoren wieder in den Normalbereich zurückbewegen, ohne dass der Aufwärtstrend beschädigt werde. Bei der weiteren Marschrichtung dürfte vor allem die Bilanzsaison den Ton angeben, hiess es weiter. Denn diese beginne demnächst so richtig. Dann müssten etwa die grossen Tech-Konzerne zeigen, dass das Kursniveau berechtigt sei. Die Erwartungen seien hoch und die Skepsis über die Bewertungen ebenfalls. Bei den hierzulande bisher veröffentlichten Firmenzahlen gab es Licht und Schatten. Zudem nahmen manche Anleger gute Zahlen zum Anlass, Gewinne einzustreichen. «Wie gestern bei Richemont oder heute bei Zehnder», so ein Händler.