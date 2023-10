Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem freundlichen Handelstag fast auf Tageshoch geschlossen. Der Leitindex SMI schloss sogar über der Marke von 11'000 Punkten, unter die er Ende September gefallen war. Grund für die gute Stimmung am Markt waren laut Händlern beruhigende Worte von US-Notenbankern zur Zinspolitik: So hatten Vertreter des Fed erklärt, dass die Währungshüter nach dem jüngsten Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen «vorsichtig vorgehen» müssten. Denn der Anstieg in den vergangenen zwei Monaten wirke wie Zinserhöhungen. Diese Aussagen schürten nun offenbar Hoffnungen, dass es bis zum Jahresende keine weitere Zinserhöhung mehr gebe, hiess es am Markt.

10.10.2023 18:15