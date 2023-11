Im Fokus stand an den Finanzmärkten zum Wochenschluss vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Nachmittag hiesiger Zeit veröffentlicht wurde. Davor hielten sich die Anleger laut Händlern zurück, danach wurden die Resultate heiss diskutiert. Allzu gross wirkten sich die News aber nicht auf die Kursentwicklung aus. Gemäss Ökonomen hat sich die Situation am US-Arbeitsmarkt etwas deutlicher abgekühlt als erwartet, was für Aktien im aktuellen Umfeld als eher förderlich angesehen wird. «Der Bericht stützt jedenfalls die Einschätzung vieler Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht mehr erhöhen wird», sagte ein Händler.