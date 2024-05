Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach den jüngsten Höhenflügen am Mittwoch einen weiteren Pausentag eingelegt. Der Leitindex SMI hat sich zwar am Nachmittag wieder etwas weiter von den am Vortag unterschrittenen 12'000 Punkten wegbewegt, schloss aber am Ende doch noch knapp 30 Punkte über dem Tagestief. Vor den nach US-Börsenschluss anstehenden mit grosser Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia und dem Fed-Sitzungsprotokoll, das weitere Hinweise auf den Zeitpunkt erster Zinssenkungen durch die US-Notenbank bieten dürften, hielten sich die Börsianer zurück.