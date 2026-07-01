Der von US-Präsident Donald Trump ernannte Fed-Chef vermied insbesondere Hinweise auf die Juli-Sitzung der US-Notenbank. Immerhin erklärte er an einem Panel mit weiteren Notenbankern, dass die Preise «zu hoch» seien. Eine Reihe von Marktbeobachtern erachtet eine Zinsanhebung durch das Fed bereits im laufenden Monat für möglich, weitere erwarten einen Zinsschritt im Herbst.