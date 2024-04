Neel Kashkari vom Fed in Minneapolis hatte am Donnerstagabend signalisiert, dass es angesichts der robusten US-Wirtschaft und eines nur langsamen Rückgangs der Inflation keine Garantie für Zinssenkungen in diesem Jahr gebe. Entsprechend waren die US-Aktienmärkte markant gefallen, was sich dann am Morgen auch auf die europäischen Märkte auswirkte. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für den Monat März fielen einmal mehr besser aus als erwartet und belasteten die Aktienmärkte in der zweiten Tageshälfte noch zusätzlich. «Die Serie an guten Arbeitsmarktdaten will einfach nicht abreissen», meinte denn auch VP-Chefökonom Thomas Gitzel in einem Kommentar.