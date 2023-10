Die Volatilität am Markt dürfte wohl bis zu dem mit Spannung am Freitag erwarteten offiziellen US-Arbeitsmarktbericht erhöht bleiben, hiess es am Markt. Sollte dieser nicht allzu stark ausfallen, könnte eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank definitiv vom Tisch sein, so zumindest die Hoffnungen. «Die Märkte befinden sich auf einer emotionalen Achterbahnfahrt in dieser Woche», hiess es in einem Kommentar von Swissquote. Im Gegensatz zu den am Vortag veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten bewegten die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe die Kurse kaum. Diese waren in etwa wie erwartet ausgefallen.