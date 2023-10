Dem Schweizer Aktienmarkt macht seine defensive Ausrichtung am Donnerstag etwas zu schaffen. Denn während die Kurse an den europäischen Börsen weiter anziehen, oszilliert der SMI wegen der schwächeren Schwergewichte Novartis und Nestlé um seinen Schlusskurs vom Vortag. An sich zieht die Mehrzahl der Blue Chips aber an. Und dies ist zu einem grossen Teil den sinkenden Renditen am Anleihemarkt geschuldet. «Die Renditen fallen und im Gegenzug steigen Aktien - so einfach kann Börse sein», sagt ein Händler. Immerhin hatten sich zuletzt festverzinsliche Wertpapiere mit einer Rendite von annähernd 5 Prozent als Alternative gegenüber Dividendenpapieren empfohlen.

12.10.2023 11:30