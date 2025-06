Derzeit scheine die Hoffnung zu dominieren, dass der Krieg nicht von Dauer sein werde. «Daher hat auch die Stimmung wieder auf Risk on gedreht», sagt ein anderer Marktbeobachter. Darauf sollten die Anleger aber nicht vertrauen. «Das Risiko einer Ausweitung der Kampfhandlungen über die lokal begrenzte Vergeltung hinaus ist da», meint ein Analyst. Für etwas Zuversicht sorgen laut Händlern gute Konjunkturzahlen aus China. Zudem wollten die Anleger wohl auch erst die Zinsentscheidungen mehrerer Zentralbanken abwarten. So wird morgen Dienstag die Bank of Japan, am Mittwoch die US-Notenbank Fed und am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) über ihre Geldpolitik informieren. Dabei wird vor allem von der SNB eine Zinssenkung um 25 BP Leitzins auf null erwartet.